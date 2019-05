Eintracht Frankfurt "atropelado" por 6-1 na visita a Leverkusen

O Eintracht Frankfurt, com Gonçalo Paciência no banco, foi este domingo "atropelado" na visita ao Bayer Leverkusen, numa derrota por 6-1, mas mantém o quarto lugar na Liga alemã de futebol.

A formação de Frankfurt, que eliminou o Benfica nos quartos de final da Liga Europa, teve uma tarde para esquecer em Leverkusen, onde perdia ao intervalo por 6-1, resultado que se manteve até final.

A equipa da casa chegou rapidamente aos 2-0, com golos de Havertz (dois minutos) e Julian Brandt (13), antes de Kostic reduzir para o Eintracht, aos 14.

Até ao intervalo foi um autêntico festival de golos para os da casa, que em apenas 13 minutos tiveram mais quatro golos: Alario (23 e 34 minutos), Aranguiz (28) e Hinteregger (36 na própria baliza).

A derrota mantém ainda assim o Eintracht na quarta posição, de qualificação para a Liga dos Campeões, com os mesmos 54 pontos do Bayer Leverkusen (5.º), mas com a equipa de Frankfurt a ter melhor diferença de golos, critério de desempate na Bundesliga.

A duas jornadas do final, o 'apetecível' quarto lugar tem ainda a concorrência de Borussia Moenchengladbach (6.º) e Wolfsburgo (7.º), equipas que estão a dois pontos e quando faltam duas jornadas para o final do campeonato.

Em outros jogos de hoje, da 32.ª jornada, o Schalke (15.º) e Augsburgo (14.º) empataram sem golos, o que as deixa a salvo e no principal escalão, em posições inalcançáveis pelo Estugarda, 16.º, lugar de acesso ao play off de manutenção.



