"Não temos tido essa pontinha de sorte"

O FC Porto venceu hoje o Desportivo das Aves, por 4-0, em jogo relativo à 32.ª jornada da I Liga de futebol, que se realizou no Porto. O jogo disputado no Estádio do Dragão.

Os 'dragões', mesmo sem deslumbrar, acabaram por construir um triunfo tranquilo e pragmático, alicerçado nos golos de Corona, aos 18 minutos, de Manafá, aos 68, e num 'bis' de Soares, que marcou aos 30, de grande penalidade, e aos 70.

Com este desfecho, o FC Porto mantém o segundo lugar, agora com 79 pontos, menos dois do que os 'encarnados', que também venceram esta jornada, enquanto que o Aves, mesmo perdendo, ainda conserva uma almofada de cinco pontos para os lugares de descida, seguindo com 36.

Depois do 'tropeção' frente ao Rio Ave, na última jornada, no empate por 2-2, Sérgio Conceição, técnico dos 'dragões' retocou a equipa e, além de lançar na baliza Vaná, devido à indisponibilidade de Casillas, deixou, neste jogo, Pepe no banco, apostando na titularidade de Manafá no lado direito da defesa, derivando Éder Militão para o eixo.