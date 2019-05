Nápoles ganha a Cagliari e assegura o segundo lugar em Itália

O Nápoles ganhou este domingo em casa ao Cagliari, por 2-1, garantindo assim o segundo lugar final no campeonato italiano de futebol, a três jornadas do fecho da prova.

Com o título de campeão já entregue à Juventus, com 89 pontos, o Nápoles passa a ter 73 e já não pode ser ultrapassado pelo Inter de Milão, que está com 63 e tem possibilidade de contabilizar mais nove e chegar a insuficientes 72.

Não foi nada fácil a vitória dos napolitanos, com o golo do triunfo a chegar aos 90+8 minutos, numa grande penalidade convertida por Lorenzo Insigne.

O Cagliari adiantou-se aos 63 minutos, golo de Pavoletti, e o Nápoles chegou ao empate aos 85 minutos, com finalização do belga Dries Mertens, assistido pelo argelino Ghoulam.

Na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, a Atalanta deu um passo muito positivo, ao derrotar a Lazio por 3-1, no Olímpico de Roma.

Tendo em conta que o Inter empatou 0-0 em Udine, permanece muito viva a corrida pelo terceiro lugar, com Inter com 63 pontos, Atalanta 62 e Roma com 59.

A Roma empatou 1-1 em Génova, terminando também sem vencedores o Parma-Sampdoria (3-3) e o Sassuolo-Frosinone (2-2).

O Empoli conseguiu uma preciosa vitória sobre a Fiorentina, por 1-0, e mantém viva a possibilidade de se manter na Serie A na próxima época, mesmo sem sair de antepenúltimo.

Frosinone e Chievo já estão condenados, sendo que o terceiro despromovido sairá de um grupo de sete 'aflitos'.



Lusa