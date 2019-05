Os truques de Mourinho

José Mourinho conta no palmarés com duas Ligas dos Campeões, a primeira conquistada em 2004, ao comando do FC Porto, e a segunda em 2010, no Inter de Milão.

Foi precisamente essa segunda conquista da Champions que o técnico português abordou, numa "masterclass" dada ao portal The Coaches' Voice, em que Mourinho explica, em detalhe, os pormenores técnico-táticos da vitória épica em Milão por 3-1, sobre o Barça, na primeira mão das meias-finais.

Na segunda mão, o Inter perdeu em Camp Nou por 1-0 mas seguiu para a final, graças à vantagem alcançada no primeiro duelo, e sagrou-se campeão europeu ao derrotar o Bayern Munique por 2-0.

Kai Pfaffenbach

Nota: o vídeo, falado em inglês, foi retirado da fonte original e, por isso, não se encontra legendado