Polícia de intervenção teve de travar fúria dos adeptos do Vitória de Setúbal

A expulsão de Cádiz, a terceira do Vitória Setúbal no duelo com o Boavista, provocou o caos no Bonfim, levando mesmo à intervenção da polícia.

O jogo teve 15 minutos de descontos na segunda parte, depois de ter estado muito tempo interrompido após a terceira expulsão dos locais, com um adepto a entrar no relvado e a polícia de intervenção a carregar sobre os adeptos sadinos.



O Boavista garantiu hoje a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-0 no reduto do Vitória de Setúbal, que acabou reduzido a oito unidades, em encontro da 32.ª jornada.