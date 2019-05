"Precisamos de uma vitória para sermos campeões"

Pep Guardiola mostrou-se muito satisfeito pela vitória, por 1-0, conseguida frente ao Leicester na penúltima jornada da Premier League, apontando que "a vontade de ganhar da equipa" foi fundamental.

O jogo não se previa fácil para a equipa de Manchester, que conseguiu marcar através de um remate forte do seu defesa, e capitão, Vincent Kompany.

O City segue em primeiro lugar, com 95 pontos, com um ponto de avanço do Liverpool.

Na última jornada do campeonato a equipa jogará fora contra o Brigthon, e está proibida de perder caso queira sagrar-se campeã.