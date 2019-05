Tiago Monteiro quer subir posições no WTCR na corrida da Eslováquia

Tiago Monteiro (Honda) espera fazer "uma boa corrida" na Eslováquia, onde este fim de semana se disputa a terceira prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), de forma a "subir na classificação".

O piloto portuense, que ficou 'em branco' na ronda anterior, na Hungria, afirma já "saber o que correu mal" e que não lhe "permitiu extrair todo o potencial do carro nas qualificações".

"Por isso, está do nosso lado reverter essa situação para a prova deste fim de semana. O Slovakia Ring é um circuito rápido e técnico, de que gosto bastante e onde já consegui vitórias. Por isso, sabemos o que temos de fazer.

A mínima falha pode remeter-nos novamente para a cauda do pelotão e não podemos permitir que isso volte a acontecer", explicou Tiago Monteiro, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.O piloto da Honda aponta, sobretudo, à qualificação, porque é sobretudo nessa altura que tem de "estar a 100%".

"Quanto mais à frente na grelha, mais hipóteses temos de fazer boas corridas. Se já o conseguimos em Marrocos, estou certo que temos todas as capacidades para o fazer na Eslováquia ou em qualquer outro circuito.

Se fizermos boas qualificações as hipóteses de boas corridas são grandes e os pontos vão surgir para nos permitir subir posições nas contas do campeonato", concluiu o português.Após duas provas disputadas, cada uma com três corridas, o argentino Nestor Girolami (Honda) é o líder do campeonato, com 100 pontos.Tiago Monteiro é 16.º, com 20 pontos.

Lusa