Agressão de Neymar a um adepto vale três jogos de suspensão

O internacional brasileiro Neymar, avançado do Paris Saint-Germain, foi suspenso por três encontros, devido a um incidente com um adepto na final da Taça de França, anunciou hoje a Federação Francesa de Futebol.

Neymar terá atingido um adepto, durante a cerimónia da entrega das medalhas na final da Taça de França, que os parisienses perderam frente ao Rennes (6-5 no desempate por grandes penalidades, após 2-2 no fim do tempo regulamentar e do prolongamento).

A suspensão apenas entrará em efeito a partir de 13 de maio, pelo que o brasileiro poderá jogar frente ao Angers, no domingo, em jogo da 36.ª e antepenúltima jornada da liga francesa.

Lusa.