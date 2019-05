Benfica e Porto fazem contas pelo título

Com os dois primeiros classificados separados por dois pontos na tabela classificativa, o Benfica, líder do campeonato com 81 pontos, pode garantir o título a duas jornadas do fim.

O FC Porto desloca-se à Madeira, onde defronta um Nacional que está nos lugares de descida e luta pela manutenção na I Liga. Caso os dragões não vençam, entregam o campeonato à equipa da Luz.

O Benfica também está obrigado a vencer em casa do Rio Ave, onde o FC Porto empatou, para vencer o campeonato e não ver os seus adversários a aproximarem-se.