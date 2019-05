O Sporting perdeu este sábado qualquer hipótese de chegar ao segundo lugar da Primeira Liga portuguesa de futebol, e aceder à Liga dos Campeões, ao empatar 1-1 na receção ao Tondela, na 33.ª e penúltima jornada.

No final do encontro, Pepa mostrou-se satisfeito com o resultado mas disse que o Tondela até podia ter vencido. Já Marcel Keizer lamentou a falta de eficácia da equipa do Sporting.