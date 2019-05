Rúben Dias regressa às opções do Benfica para deslocação a Vila do Conde

O defesa Rúben Dias regressou hoje aos convocados do Benfica, que no domingo visita o Rio Ave, na partida que encerra a 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em Vila do Conde.

O central e jogador mais utilizado pelos 'encarnados' na época 2018/19 falhou a partida com o Portimonense, na ronda anterior, por estar a cumprir castigo, regressando agora às opções de Bruno Lage.

O técnico fez ainda regressar o lateral esquerdo Yuri Ribeiro, ao mesmo tempo que prescindiu do avançado Jota, que esteve entre os eleitos para o duelo com os algarvios.

De fora continuam os lesionados Ebuehi, Corchia e Gabriel, aos quais se juntou o argentino Conti, que, de acordo com o boletim clínico das 'águias', sofreu uma lesão muscular na coxa direita ao serviço do Benfica B, na recente partida diante do FC Porto, para a II Liga.

O Benfica, líder da I Liga com 81 pontos, joga com o Rio Ave, oitavo com 42, no domingo, às 20:00, em Vila do Conde, num encontro que será dirigido pelo árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

Lista de 19 convocados:



- Guarda-redes: Svilar e Vlachodimos.

- Defesas: André Almeida, Ferro, Yuri Ribeiro, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo.

- Médios: Pizzi, Cervi, Gedson, Florentino, Taarabt, Salvio, Samaris e Rafa.

- Avançados: Seferovic, João Félix e Jonas.



Lusa