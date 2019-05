Treinador do Benfica prefere não falar em celebrações antes do tempo

O Benfica pode sagrar-se campeão nacional este domingo. Quando as águias entrarem em campo frente ao Rio Ave já saberão o resultado do FC Porto. E se os azuis e brancos não ganharem na Madeira ao Nacional, uma vitória do Benfica dará o título aos encarnados.

Na antevisão do jogo em Vila do Conde, o treinador Bruno Lage voltou a ser cauteloso e preferiu não falar da possível festa do título.