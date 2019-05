Campeão nacional pode ser decidido hoje

Reuters Staff

A equipa da Luz defronta o Rio Ave. O Futebol Clube do Porto joga na Madeira.

A equipa de Sérgio Conceição é a primeira a entrar em campo às 5h e meia da tarde.

O Porto, que está em segundo lugar a 2 pontos do Benfica, acredita no bicampeonato e quer adiar a decisão do título para a última jornada.

Já o Benfica tem de vencer o jogo frente ao Rio Ave e esperar que o FC do Porto empate ou saia derrotado na partida de hoje para reconquistar o título.

Caso isso não aconteça, fica tudo adiado por uma semana.

Treinador do Benfica prefere não falar em celebrações antes do tempo

O Porto tem de ganhar na Madeira frente ao Nacional para adiar para a próxima semana a decisão do título no qual Sérgio Conceição ainda acredita e o Benfica vai a Vila do Conde de onde os dragões conseguiram apenas um empate há duas semanas