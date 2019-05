Ott Tanak vence Rali do Chile e Ogier é o novo líder do Mundial

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) venceu hoje o Rali do Chile, sexta prova do Mundial, ao bater o francês Sébastien Ogier (Citroën C3) por 23,1 segundos.

Com este resultado, o piloto da Citroën assumiu a liderança do campeonato, com 122 pontos, aproveitando a desistência do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), no sábado, na sequência de um despiste.

Tanak venceu também a especial final, a 'power stage', que atribui pontos aos cinco mais rápidos. Com os 30 pontos conquistados, o estónio subiu ao segundo posto no campeonato, com 112 pontos, enquanto Neuville caiu para terceiro, com 110.

"Foi um resultado importante para a equipa. Vínhamos de dois revezes consecutivos e tínhamos perdido a liderança. Foi um fim de semana perfeito", resumiu o piloto da Toyota.

O campeonato tem sido dominado por este trio, pois o quarto classificado, o irlandês Kris Meeke, tem apenas 55 pontos, depois de hoje ter sido apenas o oitavo classificado.

O terceiro e último dia da prova chilena ficou marcado pelo duelo entre Sébastien Ogier e o compatriota Sébastien Loeb (Hyundai i20), pois apenas cinco segundos separavam os dois pilotos à partida da terceira etapa.

No entanto, Ogier venceu a primeira especial da manhã, com 4,2 segundos de vantagem para o nove vezes campeão mundial.

No penúltimo troço, ainda cedeu sete décimos de segundo para Loeb, mas, na 'power stage', voltou a bater o piloto da Hyundai, agora por 2,5 segundos, apesar de ter sofrido um contratempo.

"O extintor explodiu dentro do carro e quase perdi a consciência. Ficou um cheiro horrível", explicou o piloto da Citroën.

Para Loeb, foi "um bom fim de semana", pois "há muito que não conduzia assim".

No campeonato, o piloto da Alsácia está já em sexto, apesar de não participar em todas as provas.

A próxima ronda é o Rali de Portugal, de 30 de maio a 02 de junho.



Lusa