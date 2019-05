Árbitro agredido com um murro em jogo da distrital de Lisboa

Duarte Gomes, ex-árbitro de futebol profissional, utilizou o Facebook para partilhar um caso de agressão no futebol, durante um jogo do Campeonato Pro-Nacional da AF Lisboa, em que um árbitro é atingido com um murro depois de mostrar um cartão vermelho a um jogador do Vila Franca do Rosário.

"As causas, que já aqui discutimos, são muitas. Demasiadas. A pergunta, essa, é a mesma de sempre: até quando?", escreveu indignado Duarte Gomes na rede social.

O agressor foi de imediato detipo pela PSP, que se encontrava no local.