Jefferson treinou sem limitações no regresso ao trabalho do Sporting

O futebolista brasileiro Jefferson treinou hoje sem limitações no regresso aos trabalhos do Sporting, após o empate de sábado em casa com o Tondela (1-1) na 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O defesa esquerdo recuperou de lesão, sendo que não joga desde 19 de abril, como suplente utilizado na vitória em casa do Nacional (1-0), e juntou-se aos trabalhos sob as ordens do treinador holandês Marcel Keizer.

Com os titulares de sábado a fazerem apenas trabalho de ginásio, com exceção do guarda-redes Renan, o técnico convocou os sub-23 Pedro Marques e Diogo Sousa e o sub-17 Nuno Mendes, com Bruno Gaspar a trabalhar condicionado e Battaglia ainda em tratamento.

O Sporting começou a preparar o duplo confronto com o FC Porto, primeiro para a 34.ª e última jornada da I Liga, em que os 'dragões' já sabem que ficam em segundo e os 'leões' em terceiro, e a final da Taça de Portugal, novamente entre os dois rivais.

