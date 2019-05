Após o encontro, Daniel Ramos, treinador do Rio Ave, considerou que o segundo golo do Benfica foi irregular e disse que o jogo ficou adulterado depois desse momento. Bruno Lage não comentou a arbitragem de Hugo Miguel e preferiu destacar a entrada forte do Benfica no jogo.

Em dia de aniversário, o treinador dos encarnados confessou que o mais importante era sair de Vila do Conde na liderança, a uma jornada do final.