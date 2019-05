Palermo desce à Série C do campeonato italiano por irregularidades nas contas

O Palermo foi condenado à descida para a Série C do futebol italiano (última semiprofissional), por irregularidades na gestão das contas do clube, que ia disputar a subida à Série A, anunciou hoje a federação.

"O Tribunal Federal Nacional da Federação Italiana de Futebol (FIGC) puniu o Palermo com a descida à última posição do campeonato da Série B da atual temporada desportiva. O clube foi sancionado por uma série de irregularidades administrativas por parte de alguns ex-diretores", refere o organismo em comunicado.

O Palermo, uma equipa histórica do futebol italiano fundada em 1900, terminou a temporada da Série B em terceiro lugar, com 63 pontos, atrás do Brescia (1.º, com 67) e do Lecce (2.º, com 66), e ia disputar as eliminatórias de acesso à Serie A, antes de receber a punição da FIGC.

A equipa siciliana, na qual já jogaram os argentinos Paulo Dybala, atualmente na Juventus, e Javier Pastore, agora na Roma, terá agora quinze dias para apresentar recurso da decisão do Tribunal Federal Nacional da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

A decisão do Tribunal Federal Nacional da Federação Italiana de Futebol (FIGC) poderá levar ao adiamento das eliminatórias de acesso à Série A, para as quais o Palermo já estava apurado para as meias-finais, em que iria defrontar o vencedor do play-off entre o Spezia e o Hellas Verona.

Lusa