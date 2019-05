Daniele De Rossi deixa Roma após 18 anos

O médio, de 35 anos, vai despedir-se dos adeptos romanos no próximo dia 26 de maio, na última jornada do campeonato, para prosseguir a carreira fora de Itália.

"Há quase 18 anos, um jovem Daniele De Rossi estreava-se na Roma frente ao Anderlecht. Contra o Parma, no Olímpico, vai jogar a sua última partida com a nossa camisola. Vai ser o fim de uma era", lê-se no comunicado do clube 'giallorossi'.