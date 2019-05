"Nenhuma seleção mete medo a Portugal", garante Thierry Correia

O defesa Thierry Correia afirmou hoje que nenhuma seleção mete medo a Portugal no Mundial de futebol sub-20, garantindo que a equipa vai encarar jogo a jogo a competição, que se disputa na Polónia.

"Estamos confiantes de que podemos ir longe, nenhuma seleção nos mete medo, vamos encarar a prova jogo a jogo. Estamos confiantes de que podemos ir longe", afirmou o jogador do Sporting, em conferência de imprensa.

No segundo dia da concentração da seleção na Cidade do Futebol, em Oeiras, Thierry Correia assegurou que a equipa está motivada e consciente da responsabilidade que é representar Portugal.

"Estamos muito motivados, sabemos que temos responsabilidade, queremos representar Portugal da melhor maneira", disse, admitindo que a "confiança e entreajuda são 'armas' que podem ajudar a equipa".

De acordo com o defesa leonino, a seleção sub-20 "está focada no trabalho" e ainda não analisou os adversários da primeira fase da prova: Coreia do Sul, Argentina e África do Sul.

O jogador desvalorizou o facto de o selecionador de sub-20, Hélio Sousa, ir deixar o cargo depois da competição para assumir o cargo de selecionador do Bahrein, garantindo que os jogadores estão "apenas focados no Mundial", que se disputa na Polónia entre 23 de maio e 15 de junho.

Questionado sobre a possibilidade de ter de lutar por um lugar no lado direito da defesa com Diogo Dalot, Thierry Correia assegurou: "Vamos trabalhar taco a taco pelo lugar".

Portugal, em cujo palmarés figuram os títulos mundiais de sub-20 em 1989 e 1991, estreia-se na Polónia frente à Coreia do Sul, em 25 de maio, seguindo-se os confrontos com a Argentina, no dia 28, e a África do Sul, em 31, todos na cidade de Bielsko-Biala.

No segundo da de trabalhos, o selecionador Hélio Sousa contou com apenas 17 atletas. Pedro Neto, da Lazio, junta-se à equipa na quinta-feira.

Os jogadores do Benfica Florentino Luís, Gedson Fernandes e Jota integram os trabalhos mais tarde, apenas quando terminar a I Liga, assim como o guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, que será o último a concentrar-se e já em solo polaco, uma vez que os 'dragões' ainda vão disputar a final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, no dia 25.

Antes da partida para a Polónia, no dia 20, os 21 convocados por Hélio Sousa vão realizar um jogo de preparação diante da Arábia Saudita, no dia 18, pelas 11:30, na Cidade do Futebol.

