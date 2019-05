Belenenses termina I Liga com vitória após nove jogos sem ganhar

O Belenenses despediu-se esta quinta-feira da I Liga de futebol 2018/19 com uma vitória, ao bater em casa o Nacional, por 3-0, na 34.ª e última jornada e após nove rondas consecutivas sem ganhar.

Depois de quatro derrotas seguidas, incluindo goleadas com o Sporting (8-1) e com o Vitória de Guimarães (5-1) nos últimos jogos, Kikas, aos 15 minutos, Cleylton, aos 47, e André Santos, aos 79, fizeram os golos do triunfo dos 'azuis' no Estádio Nacional, em Oeiras.

O Belenenses subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 43 pontos, e fica a aguardar os resultados de Santa Clara (42), Rio Ave (42) e Boavista (41), que jogam no sábado.

O Nacional, cuja despromoção à II Liga já estava decidida, encerra o campeonato com 10 jornadas sem vencer e despede-se no principal escalão no 17.º lugar, com 28 pontos.

Lusa