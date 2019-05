O antigo piloto de fórmula 1, Fernando Alonso, envolveu-se num acidente durante a sessão de treinos livres para as 500 Milhas de Indianápolis, prova que se realiza no dia 26 de maio.

Apesar do impacto do carro nas paredes da pista, que provocaram danos no veículo, o espanhol conseguiu sair pelo próprio pé.

Fernando Alonso já escreveu uma mensagem onde veio pedir desculpa à sua equipa, pelo erro cometido que acabou por resultar na destruição parcial do carro.