Seferovic e Bruno Fernandes em luta indivual pelos golos nos jogos do título

O avançado suíço Haris Seferovic (Benfica) e o médio português Bruno Fernandes (Sporting) vão protagonizar no sábado uma luta individual, pelo título de melhor marcador da I Liga de futebol, nos jogos em que se decide o título.

À entrada para a 34.ª e última jornada, o helvético soma 21 tentos, apenas mais um do que o internacional luso, que se pode tornar o primeiro jogador sem ser ponta de lança ou extremo a acabar como 'rei' dos goleadores do campeonato luso.

Os jogadores que há seis anos atuaram juntos na segunda divisão italiana, ao serviço do Novara, com Seferovic a apontar 10 golos na 'Serie B' e Bruno Fernandes quatro, têm grande avanço sobre a concorrência, já que o terceiro da lista, o também benfiquista Rafa, soma 'apenas' 16.

Assim, o título individual de melhor marcador será, tudo indica, disputado a dois, à mesma hora, já que ambos participam nos jogos que vão decidir o novo campeão nacional de futebol, a partir das 18:30 de sábado.

O suíço, que chegou à Luz na época passada, contratado a custo zero ao Eintracht Frankfurt, pode sagrar-se campeão, na receção ao Santa Clara, ao contrário de Bruno Fernandes, contratado à Sampdoria em 2017 por 8,5 milhões de euros, mais 0,5 variáveis, que é a maior ameaça para o FC Porto, no jogo do Dragão.

O percurso de ambos na I Liga, em matéria de golos, é similar, pois não se mostraram muito concretizadores na primeira volta - sete de Haris e seis de Bruno -, mas estiveram em 'grande' na segunda, cada qual com 14 tentos apontados.

No que respeita a Seferovic, há também um antes e um depois de Bruno Lage, já que, até à sua chegada, marcou quatro golos, em 15 jornadas, e, com o técnico que sucedeu a Rui Vitória, apontou 17, em 18 rondas.

Na 'era' Rui Vitória, que apostou sempre num 4-3-3, com apenas um ponta de lança, Seferovic teve, ainda assim, um momento de glória, quando, à sétima ronda, apontou o golo solitário que permitiu ao Benfica vencer em casa o FC Porto por 1-0.

Depois, com Lage, e a mudança para dois avançados, para um 4-4-2, o suíço passou a ter a companhia de João Félix e os golos chegaram em catadupa, sendo que esteve mesmo oito rondas seguidas a faturar, da 16.ª à 23.ª, num total de 11 tentos.

Na segunda volta, destaque para os golos que valeram preciosos triunfos em Guimarães (1-0), à 18.ª jornada, e na receção ao Tondela (1-0), à 27.ª, e ainda para o 'bis' - conta cinco na prova - que marcou no inacreditável 10-0 ao Nacional, à 21.ª.

Por seu lado, Bruno Fernandes esteve na 'sombra' do holandês Bas Dost na primeira volta, mas, como a lesão deste, o médio emergiu como o goleador dos 'leões', destacando-se numa segunda volta em que marcou em 11 das 16 jornadas já cumpridas.

O 8 dos 'leões', que apontou e concretizou seis das 15 grandes penalidades marcadas a favor do Sporting na prova, logrou dois 'bis' e um 'hat-trick', na retumbante goleada por 8-1 ao Belenenses, no Jamor, à 32.ª ronda.

Com 20 golos, Bruno Fernandes tem 28,2% dos 71 tentos apontados pelo Sporting, sendo que, somando-lhe as 12 assistências que fez, o número 'dispara' para 45,1%.

Por seu lado, os 21 tentos de Seferovic representam 21,2% dos 99 conseguidos pelos 'encarnados', sendo que o suíço não marca penáltis e tem mais quatro companheiros de equipa com mais de 10: 11 de Jonas, 13 de Pizzi, 14 de João Félix e 16 de Rafa.

Independentemente de quem vier a ser o melhor marcador, Seferovic, Bruno Fernandes ou ambos, em igualdade, vão, certamente, ficar longe dos números dos últimos três 'reis' dos goleadores do campeonato luso.

Depois dos 21 do colombiano Jackson Martínez, agora jogador do Portimonense, pelo FC Porto, em 2014/15, o brasileiro Jonas, do Benfica, triunfou em 2015/16 com 32 golos e na época passada com 34, o mesmo registo de Bas Dost, em 2016/17.

Caso seja Bruno Fernandes, tratar-se-á do primeiro português desde o benfiquista Simão Sabrosa, em 2002/03, então a par do senegalês Fary, que alinhava no Beira-Mar.

Os cinco melhores marcadores da I Liga após a 33.ª jornada:

1. Seferovic, Sui (Benfica) - 21 golos

2. Bruno Fernandes (Sporting) - 20 golos

3. Rafa (Benfica) -16 golos

4. Bas Dost, Hol (Sporting) - 15 golos

5. Soares, Bra (FC Porto) - 15 golos

Lusa