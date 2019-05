Tenista desqualificado depois de atirar cadeira para o court

O tenista australiano Nick Kyrgios foi hoje desqualificado no Masters 1.000 de Roma, após protestar com o árbitro e arremessar uma cadeira para o centro do 'court', na partida diante do norueguês Casper Ruud.

No terceiro e decisivo 'set' do encontro da segunda eliminatória, em que perdia por 2-1, depois 3-6, 7-6 (7-5), Kyrgios sofreu um jogo de penalização e reagiu de forma intempestiva, atirando a raqueta ao chão e pontapeando uma garrafa de água, antes de arremessar uma cadeira para dentro do campo.

O australiano, número 36 do ranking mundial, continuou a protestar com o árbitro, retirando-se do 'court' perante a perplexidade dos espetadores.

Este foi mais um episódio a juntar à longa lista de incidentes envolvendo o australiano, que, na véspera, durante o triunfo sobre o russo Daniil Medvedev, chegou a ser assobiado pelo público, que não gostou de algumas atitudes do tenista.

Com Lusa.