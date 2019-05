Brahimi treina condicionado antes da receção ao Sporting

O avançado argelino Yacine Brahimi evoluiu hoje para treino integrado condicionado, no último treino antes da receção do FC Porto ao Sporting, no sábado, para a 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.

De acordo com a nota publicada no sítio oficial dos 'dragões' na Internet, o guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye voltou a trabalhar com o plantel principal e o defesa Diogo Leite continua ausente, ao serviço da seleção portuguesa de sub-20.

O guarda-redes espanhol Iker Cassilas passou hoje pela primeira vez pelo Olival, em Vila Nova de Gaia, desde que sofreu um enfarte agudo do miocárdio em pleno treino, em 01 de maio, e conviveu com o grupo de trabalho antes da receção ao Sporting.

O campeão nacional, segundo classificado, a dois pontos do líder Benfica, recebe o Sporting (terceiro, com menos oito pontos), pelas 18:30 de sábado, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, que terá como árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Lusa.