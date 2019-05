Miguel Oliveira em 20.º nos treinos livres de MotoGP em França

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio de França de MotoGP na 20.ª posição, a quase dois segundos do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

Oliveira ainda conseguiu melhorar 828 milésimos de segundo entre os treinos da manhã e da tarde, que se disputaram no circuito de Le Mans, mas manteve o 20.º posto da tabela de tempos, tal como na sessão matinal.

"Melhorámos muito a mota à tarde e fui bastante mais rápido. Com a diferença para o primeiro sendo tão pouca, é difícil perceber se foi um dia positivo ou não", explicou o almadense.

A melhor da KTM foi a do espanhol Pol Espargaró, da equipa de fábrica, que terminou no sétimo lugar, a 495 milésimos de segundo de Viñales.

O francês Johann Zarco, também da equipa de fábrica da KTM, foi 17.º classificado, quase um segundo mais rápido do que o português da equipa Tech3, que bateu o malaio Hafizh Syahrin, colega de equipa na formação gaulesa.

"Sinto-me cada vez melhor, mas não é uma pista fácil. O objetivo é continuar a melhorar e ser mais rápido no sábado", concluiu Miguel Oliveira.

O Grande Prémio de França de MotoGP é a quinta prova do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, no qual Miguel Oliveira ocupa o 17.º lugar, com sete pontos.

Lusa