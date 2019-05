Mustafá em prisão preventiva pelo crime de tráfico de estupefacientes

Mustafá estava em liberdade obrigado a apresentações diárias às autoridades no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting em Alcochete, desde novembro de 2018.

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu agravar a medida de coação, dando provimento ao recurso da procuradora do Ministério Público Cândida Vilar, por considerar que o líder da claque tem antecedentes criminais e está a ser julgado no processo de assaltos violentos a casas, que envolve o ex-inspetor da PJ Paulo Pereira Cristóvão.