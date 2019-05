A última jornada do campeonato não decide apenas quem fica com o título de campeão. Tondela e Chaves, equipas com o mesmo número de pontos, mas separadas pela linha de manutenção, disputam a permanência na Liga Nos.

Na antevisão da partida, o treinador da equipa do Tondela afirma que "os 90 minutos do jogo" de domingo vão ser determinantes.

O jogo da decisão está marcado para domingo às 17:30.