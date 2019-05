Sérgio Conceição esteve à conversa com Casillas

Apesar de ter conversado com o guarda-rede espanhol, o treinador portista admitiu que o futuro profissional de Casillas não foi tema de conversa, porque este ainda tem um "processo de recuperação moroso pela frente".

Depois de ter sofrito um enfarte no miocárdio, a carreira profissional do espanhol e o futuro no FC porto não estão definidos.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, já demonstrou que pretende que Iker Casillas fique na estrutura do clube, caso este pretenda terminar a sua carreira.