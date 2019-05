Benfica vence Santa Clara ao intervalo, clássico empatado 0-0

O Benfica, líder da I Liga de futebol, vence em casa o Santa Clara, por 3-0, ao intervalo, enquanto FC Porto e Sporting estão empatados 0-0 no clássico da 34.ª e última jornada.

O suíço Seferovic inaugurou o marcador com o seu 22.º golo na competição, aos 16 minutos, enquanto João Félix, aos 23, e Rafa, aos 39, ampliaram a vantagem para os 'encarnados', num encontro em que um empate é suficiente para o Benfica recuperar o título de campeão nacional.

No Estádio do Dragão, no Porto, FC Porto e Sporting estão empatados 0-0, num encontro em que os 'leões' ficaram em inferioridade numérica aos 20 minutos, por expulsão do colombiano Cristian Borja, com cartão vermelho direto.

Lusa