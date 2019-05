Chegou a hora de sair "a bem" da Juventus anunciou Massimiliano Allegri

O treinador italiano Massimiliano Allegri anunciou hoje que chegou a hora de se separar, "a bem", da Juventus, equipa octocampeã italiana de futebol, na qual alinham os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

"Conversámos, discutimos e todos deram a sua opinião sobre o futuro e o que é necessário para a 'Juve'. O clube decidiu que o melhor é que eu não seja mais o seu treinador", disse Massimiliano Allegri, que falava durante uma conferência de imprensa realizada na presença de todos os jogadores da equipa.

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, também presente, confirmou que foi ele quem tomou a decisão de não continuar com Allegri, que em cinco anos conquistou cinco títulos e quatro taças de Itália, mas não conseguiu, apesar de presente em duas finais, conquistar a Liga dos Campeões.



"Após a derrota com o Ajax [nos quartos de final] , pensei sinceramente continuar com Max. Era difícil entender se era o momento certo para encerrar um dos ciclos mais extraordinários da história da Juventus", considerou Agnelli.



O presidente da Juventus acrescentou que como líder empresarial tem que tomar decisões no momento certo e só o tempo é que irá dizer se a opção agora tomada foi a certa.



"Somos todos úteis, mas ninguém é indispensável. A história do clube é sempre maior que a história de qualquer individualidade", acrescentou Andrea Agnelli, que se recusou a responder a perguntas sobre o futuro treinador da Juventus.



Massimiliano Allegri, de 51 anos, disse encarar com "naturalidade" e "tranquilidade" este momento, mas não adiantou pormenores sobre o seu futuro.



Sob o comando do treinador italiano, desde 2014, a equipa de Turim atingiu por duas vezes a final da principal prova europeia de clubes, mas saiu derrotada em ambas, em 2015, frente ao FC Barcelona, por 3-1, e em 2017, perante o Real Madrid, por 4-1.



Na edição desta temporada da 'Champions', a Juventus foi eliminada nos quartos de final pelos holandeses do Ajax, tendo empatado 1-1 em Amesterdão, no jogo da primeira mão, e perdido por 2-1 em casa, no segundo confronto, com Cristiano Ronaldo a marcar os dois golos da 'crónica' campeã italiana.



Após a eliminação, Agnelli afirmou que a temporada seguinte da 'Juve' seria realizada "certamente com Allegri no banco de suplentes", lembrando que o técnico ainda tinha mais um ano de contrato e que iriam ambos "conversar no fim da época", com vista a encontrar uma forma de o clube "regressar ainda mais forte".



Apesar de nunca ter falhado a conquista do título italiano, os fracassos sucessivos na Liga dos Campeões motivaram o descontentamento dos adeptos 'bianconeri', que também se mostraram sempre muito críticos com o estilo de jogo da equipa, considerado muito defensivo.



Lusa