O líder da Juve Leo apresentou-se no posto da GNR de Charneca da Caparica, um dia depois do Tribunal da Relação ter anulado a medida de coação que em novembro o deixou em liberdade.

Os investigadores continuam a acreditar que foi ele um dos mandantes do ataque de 15 de maio do ano passado na academia do Sporting, em Alcochete.

Nuno Mendes está detido nas instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa.