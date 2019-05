Sporting com quatro alterações e FC Porto com dois regressos para o clássico

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, promoveu este sábado quatro alterações no 'onze' inicial para o clássico da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol no terreno do FC Porto, que apostou no regresso de Pepe e Herrera.

Bruno Gaspar e André Pinto entraram para os lugares dos castigados Ristovski e Coates e, por opção técnica, Petrovic e Diaby surgem entre as escolhas iniciais, relegando para o banco de suplentes Wendel e Raphinha.

O técnico dos 'leões' vai apresentar o guarda-redes Renan na baliza, atrás do quarteto formado por Bruno Gaspar, André Pinto, Mathieu e Borja, com Gudelj, Petrovic, Diaby e Bruno Fernandes no apoio ao avançado Luiz Phellype.

Já no lado do FC Porto, técnico Sérgio Conceição promoveu os regressos de Herrera, que cumpriu castigo na última partida, e Pepe, que ficou de fora por opção, em detrimento de Oliver Torres e Manafá.

Já o argelino Brahimi, que durante esta semana treinou com limitações físicas, vai começar o jogo no banco.

Vaná é o 'dono' da baliza do FC Porto, que apresenta os defesas Éder Militão, Pepe, Felipe e Alex Telles, no meio-campo, Sérgio Conceição fez alinhar Danilo, Herrera, Otávio, tendo Jesus Corona, Marega e Soares no ataque

O clássico entre FC Porto e Sporting está marcado para as 18:30, no Estádio do Dragão, no Porto, e vai ser arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Lusa