Kylian Mbappé melhor jogador e melhor jogador jovem em França

O avançado Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, foi este domingo o grande vencedor da gala da União Nacional de Futebolistas Profissionais, tendo arrecadado o prémio de melhor jogador e melhor jogador jovem do campeonato francês.

Mbappé, que também integrou o melhor 'onze' da temporada, sucedeu ao brasileiro Neymar, seu colega de equipa, no galardão de jogador do ano e repetiu a vitória no prémio jovem.

Na corrida ao prémio de melhor guarda-redes da temporada, o português Anthony Lopes, que alinha no Lyon, foi superado por Mike Maignan, do Lille, clube que foi outro dos grandes vencedores da gala e em que alinham José Fonte, Xeka, Rui Fonte e Rafael Leão.

Christophe Galtier, que levou o Lille ao segundo lugar, foi eleito melhor treinador do ano e o melhor golo da competição foi de Loic Remy, que também atua no emblema do norte de França.

Karim Benzema, do Real Madrid, foi considerado o melhor jogador francês a atuar no estrangeiro.

Lusa