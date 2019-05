Paços de Ferreira conquista título da II Liga pela quarta vez

O Paços de Ferreira sagrou-se este domingo campeão português da II Liga de futebol, após vencer em casa o Cova da Piedade 2-0, na 34.ª e última jornada do campeonato, confirmando a superioridade revelada ao longo da temporada.

No dia de todas as decisões, o Paços inaugurou o marcador por Douglas Tanque, aos 45+3, e fixou o resultado final por Bruno Santos, aos 54, um jogo que permitiu a estreia de três novos campeões: o guarda-redes Marco Ribeiro, o defesa Rui Correia e o avançado Nathan Júnior.

Nas contas do campeonato, o Paços, que somou o quarto título em outras tantas subidas de divisão, termina em primeiro lugar, com 74 pontos, cinco à frente do Famalicão, segundo classificado, que também foi promovido, enquanto o Cova da Piedade acaba a prova no tranquilo 13.º lugar, com 42.

A primeira parte foi movimentada, bem disputada até, mas a bola andou longe das balizas, com exceção de uma perda de bola de Luiz Carlos, no meio-campo defensivo, a obrigar Pius a um corte arriscado na área do Paços.

O Paços tinha mais bola, tentava chegar à baliza por dentro e por fora, mas esbarrava quase sempre na bem montada estrutura defensiva do Cova da Piedade, uma equipa desinibida e atrevida a atacar e de reação rápida à perda de bola.

Não estranhou que a primeira e verdadeira oportunidade de golo só aparecesse num lance de bola parada, aos 39 minutos, num canto a que Pius correspondeu com um cabeceamento ao 'ferro' da baliza de Anacoura, que nada pôde fazer, nos descontos, à emenda vitoriosa de Tanque, em lance trabalhado na direita por Bruno Santos, com Fatai na assistência.

O Paços foi para o intervalo com uma mão no título e, no arranque da segunda parte, agarrou o 'caneco' com as duas mãos, com o segundo golo, aos 54 minutos, anotado por Bruno Santos, com um remate cruzado na área, em mais uma assistência de Fatai.

Com a vantagem confortável no marcador, a festa tomou conta, de vez, das bancadas, com milhares de adeptos a darem vivas aos jogadores e a cantarem "campeões, campeões", numa celebração que se estendeu para além do apito final, com a entrega no relvado do troféu correspondente ao título de campeão.

Lusa