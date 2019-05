Árbitro de futebol morre depois de cair inanimado em pleno jogo

Victor Hugo Hurtado, de 32 anos, árbitro da liga de futebol profissional da Bolívia, morreu em campo, este domingo, depois de cair inanimado em pleno relvado enquanto dirigia o jogo entre a equipa dos Always Ready e o Oriente Petrolero.

O juiz boliviano foi assistido aos 47 minutos de jogo, pelos médicos dos dois clubes e pelas equipas emergência presentes no estádio, e transportado para o hospital, onde chegou já sem vida.

A Federação Boliviana de Futebol "decretou o luto no futebol nacional por sete dias", em comunicado divulgado também no Facebook.

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, utilizou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio, lamentando "a morte do árbitro".

O Estádio Villa Ingenio, onde ocorreu o encontro, foi construído a mais de 4000 metros acima do nível do mar, sendo o mais alto do mundo.