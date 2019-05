Detidos oito futebolistas na Geórgia envolvidos em rede de resultados combinados

Oito futebolistas que alinham em clubes da Geórgia e três ex-jogadores foram detidos, por suspeita de participação numa rede de resultados combinados, anunciaram hoje as autoridades daquele país da Europa Oriental.

Dos oito atletas em atividade, cinco pertencem à equipa WIT Geórgia, que perdeu no domingo por 2-0 com o Dínamo Batumi, líder do campeonato georgiano, um dos jogos que está sob investigação.

As autoridades de Tbilisi indicaram que a rede atuava nos dois principais campeonatos do pais, revelando estarem envolvidos também jogadores de dois clubes do escalão secundário, que enfrentam penas de prisão entre quatro e seis anos, caso sejam condenados.

Lusa.