João Domingues eliminado na primeira ronda qualificação de Roland Garros

O tenista português João Domingues foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda de qualificação para o torneio francês de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, ao perder em dois 'sets' com o croata Viktor Galovic.

Domingues, 160.º classificado do ranking mundial, perdeu em dois rápidos parciais, por 6-3 e 6-4, frente a um tenista posicionado vários lugares abaixo na hierarquia da ATP, em 198.º, após uma hora e 12 minutos de confronto.

O tenista português, que nunca tinha defrontado Galovic, procurava ultrapassar a fase de qualificação da prova parisiense em terra batida e atingir pela primeira vez na carreira o quadro principal de um torneio do Grand Slam.

Há uma semana, Domingues, de 25 anos, conquistou o segundo título da carreira no circuito 'challenger', ao vencer o argentino Facundo Bagnis na final do torneio de Braga, troféu que juntou ao alcançado em 2017 na prova italiana de Mestre.

João Sousa, 70.º classificado do ranking mundial e número um nacional, é o único tenista português com entrada direta no quadro principal da 123.ª edição de Roland Garros, que se realiza entre 26 de maio e 09 de junho.

