Jogador Israel Folau não recorre da irradiação do râguebi australiano

O jogador de râguebi australiano Israel Folau, banido devido a comentários controversos nas redes sociais, não recorreu da decisão da federação, revelou hoje a organismo, mas o atleta informou que pretende prosseguir a carreira.

De acordo com o Rugby Austrália, Folau não recorreu da decisão da comissão disciplinar dentro do prazo regulamentar de 72 horas, embora o jogador ainda possa levar o caso aos tribunais australianos.

Já hoje, Israel Folau, de 30 anos e 73 vezes internacional, disse que ainda pretende "jogar muito tempo" e "explorar todas as possibilidades".

Membro da congregação Assembleia de Deus, Folau, que tem o melhor registo de ensaios do Super Rugby (campeonato que junta Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Japão e África do Sul), lançou a polémica em meados de abril, depois de publicar uma mensagem na sua conta no Instagram.

O jogador escreveu "bêbados, homossexuais, adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrões, ateus, idólatras, o inferno espera por vocês. Arrependei-vos, só Jesus vos pode salvar".

Lusa