Nélson Semedo recebe alta hospitalar após passar a noite em observação

O futebolista português Nélson Semedo, defesa do FC Barcelona, recebeu hoje alta hospitalar, depois de ter passado a noite em observação devido a uma contusão craniana sofrida no jogo com o Eibar, anunciou hoje o bicampeão espanhol.

"Semedo superou satisfatoriamente os exames realizados em consequência de uma contusão craniana e já recebeu alta hospitalar", indica o Barcelona, em comunicado, adiantando que Nélson Semedo será avaliado durante esta semana, com vista à possível utilização na final da Taça do Rei de Espanha, que vai disputar no próximo sábado, em Sevilha, frente ao Valência.

O internacional português sofreu uma contusão craniana na sequência de um choque com Sergi Enrich, no jogo entre o Barcelona e o Eibar (2-2), da última jornada do campeonato espanhol, tendo sido substituído ao intervalo pelo senegalês Moussa Wagué e permanecido durante a noite num hospital de Bilbau, em observação.

Nélson Semedo juntou-se à longa lista de lesionados do clube catalão, que já integra o guarda-redes Marc-André ter Stegen e os avançados Luis Suárez, Philippe Coutinho, Ousmane Dembelé e Kevin-Prince Boateng, todos em dúvida para o encontro com o Valência, o último da época.

Lusa.