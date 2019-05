O Arouca desmentiu o pedido de insolvência e o despedimento coletivo de 27 jogadores, informações que foram avançadas ao longo desta terça-feira.

No Facebook, o clube diz que está num período de reflexão, a analisar a época desportiva, depois da descida de divisão no domingo, com a derrota por 2-1 com o Oliveirense.

O Arouca avança ainda que os jogadores encontraram as instalações do clube encerradas porque não estavam convocados para o treino de hoje.