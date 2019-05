FC Porto e Sporting ultimam preparativos para o encontro de sábado

Ultimam-se os preparativos para a Taça de Portugal de futebol. Sérgio Conceição vai estar sentado no banco de suplentes do FC Porto depois de ter sido alvo de um processo disciplinar após o incidente com o guarda-redes do Sporting no fim de semana passado. Quanto aos leões, a equipa de Marcel Keizer fez esta terça-feira o treino de adaptação ao relvado do Jamor.