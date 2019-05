Sportinguista Acuña na seleção argentina para a Copa América

Marcos Acuña, polivalente jogador do Sporting, integra a lista final de convocados da Argentina para a Copa América, anunciou esta terça-feira a federação argentina de futebol.

Numa lista em que se destaca o nome de Lionel Messi, do FC Barcelona, que regressou à seleção 'albiceleste' este ano, há mais dois jogadores com ligações ao futebol português: o defesa Nicolás Otamendi (Manchester City), ex-FC Porto, e o extremo Angel Dí Maria (Paris Saint-Germain), ex-Benfica.

Em relação à lista de 32 pré-convocados, o selecionador Lionel Scaloni deixou de fora os guarda-redes Juan Musso e Gerónimo Rulli, os defesas Gabriel Mercado, Walter Kanemman e Leonardo Sigali, os médios Matías Zaracho, Gonzalo Martínez, Maximiliano Meza e Iván Marcone, e os avançados Ángel Correa e Mauro Icardi.

A Argentina, finalista vencida das duas últimas Copas América, está integrada no Grupo B da edição de 2019, que se disputa no Brasil (14 de junho a 07 de julho), juntamente com a Colômbia, o Paraguai e o Qatar,

Lusa