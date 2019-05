Vítor Pereira nos quartos da Liga dos Campeões asiática

Os chineses do Shanghai SIPG, treinados por Vítor Pereira, juntaram-se hoje aos sul-coreanos Jeonbuk Motors, orientados por José Morais, nos quartos de final da Liga dos Campeões asiática de futebol, após a última jornada da fase de grupos.

Na sexta ronda da 'poule' H, a equipa de Vítor Pereira goleou os sul-coreanos do Ulsan, que já tinham garantido o primeiro lugar, por 5-0, com um 'hat-trick' do médio brasileiro Óscar (07, 42 e 76 minutos) e golos de Li Shenglong (67) e Hu Jinghang (88).

A formação liderada por José Morais, que já tinha assegurado a passagem aos 'quartos' e a vitória no grupo H, cedeu empate caseiro 0-0 com os tailandeses do Buriram United.

O Shanghai SIPG concluiu esta fase em segundo lugar, com nove pontos, menos dois do que o adversário de hoje, enquanto o Jeobuk Motors terminou com 13 pontos, mais três do que os japoneses do Urawa Reds, que também se qualificaram, no segundo posto.

Lusa.