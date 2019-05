Xavi Hernández, ex jogador do Barcelona, terminou a carreira como jogador profissional depois de cumprir o último jogo pela equipa do Al-Sadd, do Qatar.

O médio espanhol, de 39 anos, afirmou que irá continuar ligado ao futebol, mas como treinador, substituindo Jesualdo Ferreira, treinador português que estava à frente do Al-Sadd.

Durante a carreira Xavi venceu 4 Ligas dos Campeões pelo FC Barcelona, 1 Campeonato do Mundo e 2 Campeonatos da Europa pela Seleção de Espanha.