Conselho de Disciplina da FPF acusa 4 arguidos do processo Jogo Duplo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol formulou acusação contra quatro dos envolvidos no processo Jogo Duplo. Os agora acusados pela FPF são Abel Silva, antigo campeão do Mundo sub-21, em Riade, em 1989; João Carela e Hugo Guedes "Moedas", na altura dos factos eram jogadores da Oliveirense; e ainda Gustavo Oliveira, empresário e ex-jogador da Sanjoanense.

Em causa está a suspeita de envolvimento na viciação de resultados e corrupção desportiva na época 2015/16.

A acusação do Conselho de Disciplina surge depois de extraída uma certidão do processo civil, o denominado Jogo Duplo, que vai conhecer a sentença no próximo dia 18 de junho.