"São más notícias, mas tenho de respeitar"

O jogo da final da Liga Europa que coloca frente a frente o Chelsea e o Arsenal, em Baku, Azerbeijão, ainda não começou, mas já está envolto em controvérsia.

Henrikh Mkhitaryan, jogador do Arsenal, não se sente seguro em ir a jogo devido à tensão política vivida entre o Azerbeijão, palco da final, e a Arménia, local de nascimento do futebolista.

Nesse sentido, o clube inglês, através de um comunicado publicado no seu site, informou que "depois de falar com o jogador e a sua família, ambos chegaram à conclusão de que seria mais seguro se o jogador não viajasse com a equipa".

Unay Emery, treinador da equipa inglesa que não vai poder contar com o jogador na final, lamentou o facto de "não poder fazer nada" perante esta "má notícia, mas respeita a decisão do jogador".

Numa publicação feita no Twitter, o jogador admitiu estar "magoado por perder um jogo que não é comum na vida dos jogadores".