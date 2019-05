Brasileiro Gersinho é o novo treinador de voleibol do Sporting

O brasileiro Gersinho é o novo treinador do voleibol do Sporting, substituindo no cargo Hugo Silva, e já se mostrou "entusiasmado com uma das melhores estruturas do mundo", anunciou hoje o clube lisboeta no site oficial.

"Gosto de equipas aguerridas, que trabalham forte e que acreditam no potencial que têm, mas também que tenham volume de jogo e que sejam agressivas no ataque", declarou Gersinho, de 40 anos, aos canais de comunicação do clube de Alvalade.

O novo treinador afirmou que já viu alguns encontros do Sporting da última época (em que perdeu o título para o Benfica) e considerou que a equipa pode crescer em alguns fundamentos de jogo em que não esteve tão bem, como a receção.

"Pesquisei antes de vir para cá. Vi que o Sporting teve uma história no voleibol que foi interrompida durante cerca de 20 anos. Voltou com um título e, nesta época, foi segundo classificado", acrescentou Gersinho.

Gerson Amorim de Oliveira, mais conhecido por Gersinho, chega ao Sporting proveniente dos brasileiros do Corinthians-Guarulhos e depois de uma passagem pelo voleibol japonês, no qual foi treinador adjunto dos Suntory Sundbirds.

"Ouvia mais falar do futebol, mas chegar ao clube e ver a grandeza e o número de modalidades que tem é impressionante. É uma estrutura fantástica. No Brasil não temos clubes com esta quantidade de modalidades e investimento", disse Gersinho.

O treinador mostrou-se "muito entusiasmado" com o que considera ser "uma das melhores estruturas do mundo" e considerou que, "com as infraestruturas excelentes que o clube possui", estão reunidas as condições para poder fazer "um bom trabalho".

"O Sporting vai entrar na quadra para ganhar sempre. Não há a possibilidade de qualquer jogador ou eu próprio entrarmos sem espírito de querer a vitória a qualquer custo", disse ainda Gersinho, desafiando os sócios do clube a comparecerem aos jogos para apoiar a equipa.

Lusa.