Filho de Cristiano Ronaldo entra no carro de Fórmula 1 de Lewis Hamilton

Cristiano Ronaldo esteve com o Lewis Hamilton, cinco vezes campeão do mundo de Fórmula 1, na garagem da equipa da Mercedes, durante a primeira sessão de treinos que se realizou esta manhã, com vista à sexta etapa do campeonato que se realiza no Mónaco no próximo fim de semana.

O português fez-se acompanhar pelos amigos José Semedo, jogador do Vitória de Setúbal, e Miguel paixão, a namorada Georgina Rodríguez e o filho Cristiano Júnior, que aproveitou o momento para entrar no carro mais rápido da prova.

O momento ficou marcado no Instagram oficial da competição.

Lewis Hamilton, o grande favorito á vitória da prova que se realiza no domingo, foi o mais rápido durante a primeira sessão de treinos, seguido do seu companheiro de equipa Valtteri Bottas.