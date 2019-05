Juanfran vai deixar o Atlético de Madrid

O defesa-direito espanhol Juanfran anunciou esta quinta-feira ter recusado o prolongamento do seu contrato com o Atlético de Madrid, após oito temporadas ao serviço do vice-campeão espanhol de futebol.

"São os meus últimos dias no Atlético, espero regressar: é a minha casa, na qual passei anos maravilhosos, os melhores da minha carreira", afirmou o defesa, de 34 anos, durante um evento que decorreu no estádio Wanda Metropolitano.

Formado no Real Madrid, Juanfran chegou ao Atlético em janeiro de 2011, proveniente do Osasuna, formação na qual alinha como ala.

No Atlético, o jogador recuou para a lateral-direita, tendo disputado 355 jogos e marcado seis golos pelos 'colchoneros',Pelo Atlético de Madrid, conquistou uma Taça do Rei (2013), uma Liga (2013/14), duas ligas Europa (2011/12 e 2017/18), duas supertaças europeias (2012 e 2018) e uma Supertaça de Espanha (2014), tendo ainda disputado, e perdido, duas finais da Liga dos Campeões, em 2014 e 2016.

Lusa